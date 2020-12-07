البعثة الأمميّة في ليبيا تعلن نتائج التصويت على مقترحات آليّة إختيار السلطة التنفيذيّة الموحّدة

أعلنت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على المقترحات المطروحة لآلية إختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبعثة ليلة الأحد، أنه في أعقاب إنتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، والتي أدلى خلالها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم لإختيار أحد المقترحات المطروحة لآلية إختيار السلطة التنفيذية الموحدة، عقدت وليامز السبت إجتماعا إفتراضيا لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدما.

وأكدت وليامز من جديد "إلتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم إتخاذه خلال الإجتماع المباشر الذي عقد مؤخرا في تونس، والذي يقضي بوجوب إتخاذ القرارات على أساس التوافق".

وأضافت الممثلة الأممية أنه سيتم عقد جلسة إفتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناء على الإقتراحات المثمرة للغاية التي قدمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.

وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى إلتزامهم، بما تم الإعلان عنه في إجتماع تونس، بـ"إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولية تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات".

المصدر: "الوسط"