وفاة رجل أصيب بكورونا مرة ثانية في غزة

توفي فلسطيني من غزة اليوم الاثنين عن عمر 63 عامًا إثر إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، في أول حالة من نوعها في الأراضي الفلسطينيةوفقًا لموقع روسيا اليوم .
وقال الدكتور مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة إن الرجل توفي جراء تداعيات إصابته بفيروس كوروناللمرة الثانية، بعد تعافيه من الإصابة السابقة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.
وأكد ضهير أن المواطن كان بحالة إعياء شديدة أثرت على الجهاز التنفسي ونسبة الأوكسجين في الدم مما أدى إلى دخوله للعناية المركزة بحالة حرجة، مضيفًاأن حالته كانت تزداد سوء رغم كل محاولات الكادر الطبي في مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ حياته.
وأشار إلى أن ما حدث يؤكد أن التعافي من الإصابة لا يعطي المناعة الكاملة للجسم الذي يبقى معرضا لخطر الإصابة مجددًا.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 113776 إصابة، تعافى منها 86877، وتوفي 943.
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