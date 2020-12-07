العراق: أنجزنا 80% من مشروع الربط الخليجي للكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الاثنين إنجاز 80% من مشروع الربط الخليجي، فيما نفت مباشرة شركة جنيرال إلكتريك أعمال الربط الكهربائي مع الأردن.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح صحفي، إن "العراق أنجز 80% من مهمته من الربط الخليجي، ونحن بانتظار أن يكتمل إنجاز الجزءالمناط بالجانب الخليجي الذي تعطل كثيرا بسبب جائحة كورونا" وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف: "150 مغياواط ستورد للمحافظات الغربية كمرحلة أولى، من خلال إنشاء خط ومحطة القائم التحويلية 400 والعمل أحيل لشركة جنرال الكترك لإنشاء الخط، الذي سيتحولفي مراحله القادمة إلى 950 ميغاواط".
وقال: "مشاريع الربط الكهربائي للشبكة الوطنية العراقية هي ليست لاستيراد الكهرباء بل لجعلها محطة لتبادل المنفعة بين الدول وجعلها ممرا لنقل الطاقة".
وفي وقت سابق قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن الحكومات المتعاقبة أنفقت ما يناهز 62 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2013، لكن دون توفير الخدمات بشكل كاف بسبب سوء التخطيط والفساد.
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