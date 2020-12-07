التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأوضح العميد المالكي أن قوات التحالف دمرت الطائرة المسيرة المفخخة والتي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان

المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

وكانت قوات الحوثي المتحالفة مع إيران، قد أطلقت الشهر الماضي، صاروخًا أصاب منشأة توزيع محلية للمنتجات النفطية في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.