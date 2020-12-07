التربية تكشف عن اجتماع مرتقب لاتخاذ قرارات تخص العام الدراسي والدور الثالث

قالت وزارة التربية، الاثنين، إن جدول امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يعد "أولياً".

وأضافت الوزارة بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، أن "اجتماعاً لهيئة الرأي (سيعقد) الأسبوع الحالي لاتخاذ قرارات تخص العام الدراسي واجراءات الدور الثالث". ودعت الوزارة إلى "عدم ارسال التلاميذ والطلبة المصابين بفيروس كورونا إلى المدارس"، مشيرةً إلى أن "فرقاً صحية تقوم بالإجراءات اللازمة في المدارس".



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