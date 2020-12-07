العراق والسعودية يوقعان اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين في الديوانية والأنبار

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، توقيع العراق والسعودية اتفاقيتي إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية، وإنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.





وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها، اتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق والمملكة العربية وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ترأس اعمال اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والإغاثة، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك، الذي بدأ أعماله، اليوم الاثنين في بغداد، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير التجارة، ماجد القصبي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها، اتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق والمملكة العربية السعودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق، وإمكانية دخول الشركات السعودية للاستثمار في العراق، كما ناقش الجانبان، تفاصيل المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض السعودي". وتابع، أن "اللقاء شهد توقيع اتفاقية إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية بمبلغ 25 مليون دولار، لدعم القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، بالإضافة الى توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى الصقلاوية بقيمة 15 مليون دولار، لتقديم الخدمات الطبية والصحية لابناء محافظة الانبار، كما وقّع الطرفان محضري اللجنة الإسلامية والثقافية والدورة الرابعة للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك".

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