61 جامعة عراقية تدخل التصنيف العالمي 'UI Greenmetrics'

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، أن 61 تمكنت جامعة عراقية من الدخول في التصنيف العالمي للجامعات (UI Greenmetrics) بنسخته الجديدة للعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقع الرسمي للتصنيف ( http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/ ) أظهر زيادة الجامعات العراقية المتنافسة في هذه النسخة التي سجلت دخول 61 جامعة عراقية حكومية وأهلية في هذا التصنيف، وقد تصدرت جامعة بابل الجامعات العراقية وفي الوقت نفسه احتلت المركز 128 عالميا".



وأشارت إلى أن "التصنيف العالمي ((UI Greenmetrics )) يعتمد معايير اهتمام الجامعات بقضايا التنمية المجتمعية والاستدامة البيئية، ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة، وحرصها على زيادة الوعي ضمن نشاطاتها داخل الحرم الجامعي والمجتمع".

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