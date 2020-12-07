افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الاثنين، بانتهاء جدول أعمال الوفد السعودي بافتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد.
يشار إلى أن الوفد السعودي وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.
والتقى الوفد السعودي في وقت سابق من اليوم الاثنين، برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
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