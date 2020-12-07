تصريحات جديدة لإردوغان تثير غضب أوروبا

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول «على الاتحاد الأوروبي أن يتخلص بسرعة من العمى الاستراتيجي، وألا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وقبرص».وأوضح إردوغان أن «تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط لا يمكنها أن تكتفي بمقعد المتفرج على تطورات المنطقة».
وأضاف أن بلاده «ذكرت بكل وضوح أنها لن تعترف بالمخططات والخرائط الرامية إلى حبسها بسواحل أنطاليا».
وادعى أن تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط، بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون، وبشكل عادل.
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