متحدث: الوقت قصير جدا لكن بريطانيا ستواصل مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 7 ديسمبر 2020

أرشيفية

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا ستواصل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق للتجارة بعد الانفصال مادام الجانبان لديهما وقت متاح ومادامت لندن تعتقد أن من الممكن التوصل لإتفاقية.



وفي حين أن محادثات التجارة بين الجانبين في مرحلتها النهائية، استبعد المتحدث مجددا تمديد فترة المرحلة الإنتقالية بعد نهاية العام الحالي للسماح بمواصلة المحادثات في 2021 .

وقال المتحدث للصحفيين "الوقت قصير جدا،... لكننا مستعدون لمواصلة التفاوض مادم لدينا وقت متاح وإذا اعتقدنا أن من الممكن التوصل لإتفاقية. ذلك ما زال هو موقفنا، وعليه فإن فرقنا ستواصل التفاوض اليوم".

"رئيس الوزراء سيطًلع على سير المفاوضات أثناء اتصال هاتفي مع (رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير ليين في وقت لاحق."