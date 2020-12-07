شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 1815 إصابة جديدة و28 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 566015 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12460, فيما تم تسجيل 2158 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 495725 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57830, منهم 226 يرقدون في العناية المركزة.

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