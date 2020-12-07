شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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