شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تحث «الأوروبي» على اتخاذ إجراء ضد تركيا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراء بشأن سلوك تركيا "المشين"، مضيفا أن أنقرة تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية التي أبداها الاتحاد الأوروبي. وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات على تركيا الضالعة في نزاع مع عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص حول الحقوق البحرية في البحر المتوسط. ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر، وذلك بعد تحذيرات سابقة تم توجيهها في أكتوبر من أن العقوبات اختيار مطروح.

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