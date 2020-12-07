تحذير دولي من خطط إجرامية لتعطيل سلاسل التوريد الخاصة باللقاح

■ اللقاح يصل السعودية وأولوية التطعيم لـ4 فئات

■ تمديد حظر التجول بتونس

■ ارتفاع الإصابات فـي المدارس السورية

■ ولايات أميركية تسارع إلى فرض العزل العام

■ أكثر من 60 ألف وفاة فـي إيطاليا

■ متحف سكانسين يغلق أبوابه بستوكهولم

■ ألمانيا تتوقع بدء التطعيمات فـي أوائل العام الجديد

■تركيا تسجل 30402 إصابة فـي يوم واحد

■ موسكو تهدف لتحصين 7 ملايين فرد ضد الفيروس

■ كوريا الجنوبية توسع نطاق اختبارات كورونا

■ إندونيسيا تتسلم أول شحنة لقاح صيني

باريس ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

وجهت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» تحذيرا عالميا لقوات الشرطة في 194 دولة حول العالم، بسبب مخاوف من شن عصابات ومجموعات خارجة عن القانون لعمليات تستهدف لقاحات «كوفيد19». وقال الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، إن: “المنظمات الإجرامية تخطط لتعطيل سلاسل التوريد الخاصة باللقاح”.وأضاف قائلا: “ارتفاع الطلب المقترن بالعرض المحدود سيجعل لقاحات كورونا تعادل “الذهب السائل” لشبكات الجريمة المنظمة”. من جانبه، حذر المحقق السابق في “سكوتلاند يارد” بيتر بليكسلي من أن المركبات التي تنقل لقاح كورونا يمكن أن :”تتعرض للخطف وطلب فدية”. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 67 مليونا و493 ألفا و569 حالة.

خليجيا، أعلن استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية في السعودية الدكتور عارف العمري، إن لقاح فيروس كورونا وصل المملكة، مشيرا إلى أنه جاهز للاستخدام الآن. وأوضح الطبيب السعودي”أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليا”، مشيرا إلى” أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل”. الى ذلك، قررت تونس تمديد حظر التجول المفروض جراء انتشار عدوى كورونا حتى 31 مارس المقبل. بدورها، قالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 2919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة. وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة. في حين ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بين طلاب المدارس والكادر التعليمي في جميع المحافظات السورية.

دوليا، سارعت ولايات أميركية لفرض إجراءات العزل العام للحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. يذكر أنه لم يفرض سوى نصف عدد الولايات الأميركية الخمسين قيودا جديدة في الشهر الماضي مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات وأعداد من يتلقون العلاج بالمستشفيات إلى مستويات قياسية على مستوى الولايات المتحدة ووضع الكمامات ليس إلزاميا في 14 ولاية. وفي البرازيل، ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 26363 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و313 وفاة.

في السياق، أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى أكثر من 60 ألفا. وفي إسبانيا، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى مليون و699 ألفا و145 حالة إصابة. بدورها تعتزم الدنمارك الإعلان عن إغلاق جزئي في بعض مدنها، تشمل العاصمة كوبنهاجن، وذلك عقب ارتفاع حالات الاصابات بفيروس كورونا. في السياق، أغلق متحف سكانسين المقام في الهواء الطلق في ستوكهولم، والشهير بين الأسر التي تزور العاصمة السويدية، أبوابه للمرة الأولى في خلال تاريخه الممتد على مدار 129 عاما نتيجة لجائحة كورونا.

من جانبه، لا يتوقع رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، البدء في التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا هذا العام. وقال براون في حديث صحفي “أتوقع أن يبدأ ذلك في وقت مبكر جدا من العام المقبل في الأيام الأولى”. وفي تركيا أظهرت بيانات وزارة الصحة أنها سجلت 30402 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض. وفي روسيا قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن المدينة ترغب في تحصين ما يصل إلى سبعة ملايين فرد ضد فيروس كورونا. وبدأت العاصمة الروسية توزيع لقاح (سبوتنيك 5) على الفئات الأكثر عرضة للإصابة وذلك في أول عملية تحصين جماعي ضد الفيروس في العالم.

آسيويا، دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه ـ إن إلى توسيع نطاق اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وإلى تحري الدقة والشمولية في تعقب المخالطين. فيما حث مواطنيه على إلغاء خطط العطلات والبقاء في المنزل. الى ذلك، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده تسلمت أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا من الصين مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم جماعي.