متحدث: الوقت قصير جدا لكن بريطانيا ستواصل مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا ستواصل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق للتجارة بعد الانفصال مادام الجانبان لديهما وقت متاح ومادامت لندن تعتقد أن من الممكن التوصل لإتفاقية.



وفي حين أن محادثات التجارة بين الجانبين في مرحلتها النهائية، استبعد المتحدث مجددا تمديد فترة المرحلة الإنتقالية بعد نهاية العام الحالي للسماح بمواصلة المحادثات في 2021 .

وقال المتحدث للصحفيين "الوقت قصير جدا،... لكننا مستعدون لمواصلة التفاوض مادم لدينا وقت متاح وإذا اعتقدنا أن من الممكن التوصل لإتفاقية. ذلك ما زال هو موقفنا، وعليه فإن فرقنا ستواصل التفاوض اليوم".

"رئيس الوزراء سيطًلع على سير المفاوضات أثناء اتصال هاتفي مع (رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير ليين في وقت لاحق."