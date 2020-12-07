الرئيس السيسي من فرنسا: نحن أمة تجاهد لبناء مستقبل شعبها في ظروف شديدة الاضطراب





قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى فى باريس: "أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله،..فرنسا تعانى أحيانا من التطرف فده جزء من الافكار التى تم نقلها من التابعين لهم فى فرنسا وأوروبا".

وأضاف الرئيس: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".