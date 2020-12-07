ماكرون:«الرسوم المسيئة» استفزاز من صحفي وليس لها علاقة بالسياسة الفرنسية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفضه لأي نوع من العنف تجاه المجتمع الشرقي،مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا والتصدي لكل من يحاول زعزعة هذه العلاقة والوصول الي فاعلها، مشيرا الي ان مصر وفرنسا تسعيان لدعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية رغم الازمة الاقتصادية التي تشرب العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا.

و قال ماكرون،ردا على سؤال أحد الصحفيين المصريين بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم" ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأثنين،إن هذه الرسوم المسيئة ليس لها علاقة بالسياسة الفرنسية أو بالرئيس الفرنسي، وأنه ليس للسلطات الفرنسية دور في التدخل في هذا الشأن لأن القانون في فرنسا يعطي حرية للتعبير عن الرأي وهو القانون المتفق عليه من قبل الفرنسيين".

وأضاف إيمانويل ماكرون:"أن هذه الرسوم التي تصدم المجتمع العربي الاسلامي ليست صادرة "مني"، وما ترونه هو مجرد "استفزاز من صحفي وهناك من يرد عليه بنفس الطريقة"،معتذرا عما صدر ولكن ليس له علاقة به.



ولفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن حل الأزمة الليبية ومشكلة البحر المتوسط تسير في الطريق الصحيح، والتصدي لاي محاولة من الدول الاخرى لاختراق امن دول البحر المتوسط.