ماكرون للرئيس السيسي: شراكتنا مع مصر أكثر أهمية من أى وقت مضى.. والمرتزقة والقوى التركية كانت تسعى للهيمنة فى ليبيا بدلا استقرارها

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن المرتزقة والقوى التركية والروسية لا تزال موجودة، فى ليبيا، وكانت تسعى للهيمنة فى ليبيا بدلًا من العمل على استقرارها، ونحن نعمل على إنهاء الفوضى فى البلاد.

وأكد "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا، على أن مصر دولة مؤثرة فى المنطقة، ونعول على دورها فى بلورة حوار سياسي.

وكان الرئيسان عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

قال الرئيس الفرنسي إن العالم يشهد حاليا أزمات صحية واقتصادية غير مسبوقة برمته عملت على زعزعة موازين القوى فى بعض المناطق، مشيرا إلى الشراكة مع مصر أكثر أهمية من أى وقت مضى.

وأضاف إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى باريس، أن زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا شهادة للعلاقة القريبة بين البلدين.

واتهم ماكرون قوى إقليمية باستخدام ليبيا مسرحا للنفوذ، مؤكدا اصرارا بلاده على وقف إطلاق النار هناك، وننسق مع كل الشركاء لدعم الحوار السياسى فى ليبيا.