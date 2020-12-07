السيسي: مصر دفعت ثمنا باهظا فى مواجهة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن لدى مصر أكثر من 55 ألف منظمة تعمل في مجال المجتمع المدني.

وأشار السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأثنين، إلى أننا نواجه تنظيم إرهابي يهدد أمن الدولة المصرية والعالم أجمع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه مطالب بحماية الدولة المصرية من تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية ، لافتا إلى أن مصر دفعت ثمنا باهظا فى مواجهة الإرهاب.