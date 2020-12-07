وزيرة الصحة: المتطوعون ببلازما الدم سيحصلون على مقابل مادي

شهدت المناقشات داخل اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، والمنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، بعض الملاحظات على المواد الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووجهت الدكتورة نجوي الشافعي وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، سؤالا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما في مصر، ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بتجميع وإنشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.

وأبدت الدكتورة نجوي الشافعي تحفظها على المادة الثالثة بمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، الخاصة بالرسوم مؤكدة أن "الرسوم مبالغ فيها".

وأضافت وكيل نقابة الأطباء - في كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها - أن المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد شريك هام لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.

كما أبدت وكيل لجنة الأطباء تحفظها علي المادة السابعة من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتكوين الهيئة الخاصة والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين وإعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى ١٤ شخصا مما سيؤدي إلى تضارب الأراء وتعطيل العمل؟

وعقبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قائله: "إنه سيتم تجميع البلازما وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها والتي تصل إلى ١١ مشتقا خلال شهر ونصف، على أن تعود بمنتج نهائي لحين إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر والذي قد يستغرق عام أو عام ونصف".

وأكدت زايد: "أننا ننتج حوالي ٣٠ ألف لتر من البلازما ونحن بحاجة إلى مليون لتر بلازما"، لافتة إلى أن المتطوعين سيحصلون على مقابل مادي ويسمي مقابل أداء عمل.

وشددت "زايد"، على أن الأماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود وسيحكم بقانون. وقالت: "اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتي، فهومشروع قومي".