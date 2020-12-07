بث مباشر || مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي

يقدم خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفب للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، الأثنين 7 ديسمبر 2020https://www.youtube.com/embed/VDhAcJp58K4

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