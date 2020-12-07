شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات بدأت أعمالها فى متابعة عملية التصويت فى المرحلة النهائية لانتخابات مجلس النواب، مضيفة أن غرفة العمليات تتابع العملية الانتخابية بـ1500 متابع.

وأضافت نشوى الشريف خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية مستمرة فى متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وأكد متابعى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، انتظام سير العملية الانتخابية وأنهم لم يرصدوا آية مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع اللجان.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.