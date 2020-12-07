شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطنون يشيدون بتنظيم الانتخابات فى لجان القاهرة ويدعون للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المواطنون بتنظيم العملية الانتخابية بأول أيام إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، بلجان دار السلام والبساتين وحلوان والمعصرة، وحثوا باقى فئات الشعب على النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وسط تواجد مكثف للخدمات الامنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان ابوابها للتصويت فى جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتى تجرى فى 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثانى مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15مايو والتبين ويتنافس فيها اربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.