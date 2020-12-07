شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": مجلس الشيوخ ضم نخبة متميزة من كافة التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة فى الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أهمية دور الصحافة فى تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية التى تهم مجتمعنا خلال المرحلة القادمة.

وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال كلمة له فى احتفالية تكريم الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ:" أرحب باسم الهيئة برئيس مجلس الشيوخ والذى تحضر عنه وكيلة المجلس فيبى فوزى، الاحتفال بدخول الزملاء إلى مجلس الشيوخ تقليد جديد لزيادة التعاون بين الصحافة والمجلس"، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ ضم نخبة متميزة من كافة التخصصات، بما يجعله معبرا عن كافة الأطراف السياسية وفئات المجتمع.

ووجه عبد الصادق الشوربجى رسالة لأعضاء مجلس الشيوخ قائلا:" انتم خيرة ممثلى الصحافة الخاصة والقومية والحزبية، فى مجلس الشيوخ واننا على يقين من تمثيلهم الرأى الحر والصادق".