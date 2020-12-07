شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لـ"النواب": مشروع تجميع البلازما بـ"التبرع" وليس بـ"البيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أهمية دور مجلس النواب فى حملة التوعية المجتمعية التى سيتم إطلاقها بشأن مشروع تجميع البلازما، لتصنيع مشتقاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ومن ثم التصدير للخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلى الوزارات المعنية.

وقالت هالة زايد، إن دور مجلس النواب لن ينتهى بالتشريع بل يبدأ منها، فمن المهم أن يلعب دورا فى توعية الشارع بأهمية هذا المشروع القومى، مشيرة إلى أنه يتم التجهيز حاليًا لحملة كبيرة مع عدة شركات، ووجود النواب سيدفع بمزيد من الثقة تجاهه.

وأضافت زايد، أن حملة مصر خالية من فيروس سى وكذا المبادرات الصحية التى تم إطلاقها، وكانت داعمة لنا فى كسب ثقة الشركات العالمية في مجال البلازما.

وشددت وزيرة الصحة، أن الحصول على البلازما يكون بالتبرع من قبل المواطنين وليس البيع، فهناك محاذير عالمية ببيع البلازما، إلا أن المتبرع سيحصل على مقابل مادى على غرار دول العالم نظير تكلفة الانتقالات إلى مراكز التبرع وكذا مقابل ساعات العمل التى سيتغيب عنها.

ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت حاضرة فى وضع تقديرات المقابل المادى، وكانت تدقق فى هذا، حيث سألت على أقل كلفة انتقال لـ"أوبر" وكذا متوسط ساعات العمل للموظف بالقطاع الحكومى والخاص.