شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بمؤتمر مع ماكرون: شددنا على ضرورة خروج كافة المليشيات من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمنعقد بقصر الإليزيه، فى فرنسا، قائلا: "تناولنا جهودنا الجارية لصياغة الية دولية لمناهضة التطرف".
وشدد الرئيس السيسى، خلال كلمته، على أن الحل السياسى فى ليبيا هو السبيل الوحيد للاستقرار، كما شددنا على ضرورة خروج كافة المليشيات من ليبيا.
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