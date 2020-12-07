صور.. إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت اللجان الانتخابية في مدينتي قليوب والقناطر الخيرية، اليوم الاثنين، إقبالًا من السيدات واللاتي توافدن على اللجان رافعات أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهن والمشاركة في انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" من حزب مستقبل وطن و"عزت كريم" مرشح مستقل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 آلاف و729 ناخبًا وناخبة يدلون بأصواتهم في 94 مقرًا انتخابيًا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.