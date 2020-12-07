صور.. وزير الاتصالات يتابع صرف منحة دعم العمالة غير المنتظمة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه محمد موسى نائب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، آليات صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك اليوم الاثنين، بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد وعدد من قيادات الوزارة والمهندس أشرف شعير مدير عام مكتب بريد شمال المنوفية، ورئيس مركز ومدينة قويسنا.
وتابع وزير الاتصالات مكتب بريد مركز ومدينة قويسنا، وآلية صرف المنحة الرئاسية للمستحقين وعدم وجود أي معوقات في عملية الصرف.
وأكد على ضرورة تنظيم عمليات الصرف وتسهيل مصالح المواطنين منعًا لتجنب أي تزاحم، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالمسافات البينية للتباعد لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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