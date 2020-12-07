صور.. جولة محافظ الغربية داخل لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددًا من اللجان الانتخابية في جولة الإعادة، بمدينة طنطا لمتابعة سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين.

بدأت الجولة بتفقد اللجان الفرعية رقم ٢٢٤ و٢٢٥ بمدرسة محمد فريد، ثم اتجه إلى اللجان رقم ١٧١، ١٧٢ و١٧٣ في مدرسة العجيزي الابتدائية المشتركة.

أشار المحافظ إلى أن الاستعدادات لجولة الإعادة بدأت منذ أكثر من ١٠ أيام، وأنه تفقد بنفسه في اليومين السابقين أكثر من ٥٠ لجنة فرعية بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تواجد اللوحات الإرشادية والمقاعد المتحركة وتوافر الكمامات وكاشف درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي بكل اللجان.

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه تابع سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتي تابعت فتح ١١٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٦١ مقرًا انتخابيًا في موعدها المحدد لاستقبال ٣ مليون و٤٥١ ألفًا و٣٣١ صوتًا انتخابيًا.