صور.. ضبط مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص في منطقة العجمي غرب المحافظة.

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العجمي نفذت حملة موسعة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، لضبط مصانع الألبان و التصنيع الغذائي غير المرخصة و التيلا تخضع للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف سعد الله في تصريح صحفي، الاثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط المصنع المشار إليه وتبين أنه يدار بدون ترخيص، ويقوم بتصنيع وتعبئة منتجات الألبان دون أي اشتراطات صحية.

وأشار إلى أن الفحص أظهر قيام المصنع بطباعة تواريخ إنتاج لأيام لاحقة لتوقيت التصنيع الفعلي، وذلك بالمخالفة للقواعد الصحية المتبعة فى مثل هذه المنشآت.

من جانبه أوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى تحريز عينات من جميع المنتجات و اتخاذ اللازم قانونيا لهذه المخالفات للعرض على النيابة.