الخارجية الفلسطينية تدين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرارات الحكومة الإسرائيلية بشق 4 طرق استيطانية ضخمة وإقامة جسر فوق "قلنديا"، وتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذها بتكلفة تصل نحو 400 مليون شيكل؛ ضمن خطط دولة الاحتلال لما تسميه "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن التصعيد الاستيطاني تحد سافر لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها، واستهتار علني بمواقف الدول وإدانتها للاستيطان، ويستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتلال التراجع عن تنفيذ مخططاتها.

وأوضحت أن تنفيذ المخطط الاستعماري الإحلالي التوسعي في مطار القدس، وبناء وشق تلك الطرق الاستيطانية

الضخمة، يهدف إلى فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات ويحقق ما يسميه دولة الاحتلال" القدس الكبرى"، بما يؤدي إلى تكريس "أسرلة" القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وإغراقها بالاستيطان المرتبط بالعمق الإسرائيلي، مضيفة أن ذلك يؤدي إلى فصل الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين لا رابط بينهما سوى بعض المعابر التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بما يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسير لحظة الإفراج عنه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات على القدس، قلقيلية، الخليل، وبلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت 12 فلسطينيًا.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وأصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقل آخرون.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت عند الشارع الرئيسي القدس الخليل بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 فلسطينيين بأعيرة نارية، كما داهمت عددًا من المنازل، واعتدت على قاطنيها.

وأضافت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.