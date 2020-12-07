الكويت: تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 144599 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 897 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور

عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3361 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في

الساعات ال24 الماضية بلغ 4626 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1146420فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 306 إصابات في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140341 حالة.