وزير الصحة الكويتي: تعافي 306 حالات مصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 306 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 140 ألفًا و341 حالة .
وقال الصباح - في بيان صحفي اليوم الأحد - : " إن هؤلاء المتعافين سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين ".
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن
وأعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 144369 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 891 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 81 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3443 حالة.
وأضافت، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4102 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1141794 فحصًا.
وجددت الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.
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