الحكومة الفلسطينية تفرض الإغلاق التام لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 34 دقيقة

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، فرض سلسلة من الإجراءات الجديدة؛ لمواجهة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا .

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مؤتمر صحفي: ”قررنا إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم بشكل كامل، اعتباراً من الخميس المقبل ولمدة 7 أيام“.

وأضاف ”تقرر منع الحركة بين المحافظات لمدة 7 أيام بدءاً من الخميس، وتفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، وتفعيل العقوبات المالية على المخالفين“.

وأشار اشتية إلى استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام ابتداء من هذه الليلة، كما تقرر إغلاق المساجد والتشديد على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء في جميع المناطق.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 20 حالة وفاة وأكثر من 1720 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس هو الأعلى منذ بدء الجائحة، كما سجلت فلسطين قبل يومين أكثر من 2600 إصابة بكورونا، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ تفشي الفيروس محليًا في مارس/آذار الماضي.