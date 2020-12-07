الموقف الوبائي لكورونا بالعراق.. الشفاء اعلى من الاصابات

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 1815 إصابة جديدة بفايروس كورونا كما تماثل 2158 مصاباً للشفاء من الفايروس وسجلت الوزارة وفاة 28 حالة جديدة بالفايروس

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