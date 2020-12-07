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الموقف الوبائي لكورونا بالعراق.. الشفاء اعلى من الاصابات

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 1815 إصابة جديدة بفايروس كورونا

 

كما تماثل 2158 مصاباً للشفاء من الفايروس

 

وسجلت الوزارة وفاة 28 حالة جديدة بالفايروس

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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