الديوانية يفرض التعادل على الطلبة في دوري الكرة الممتاز

2020-12-07 | 13:52
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فرض التعادل الايجابي 1-1 كلمته على مباراة الديوانية والطلبة التي اقيمت على ملعب الادارة المحلية لحساب مباريات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز بكرة القدم.
التعادل منح الانيق نقطة وضعته في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما اصبح رصيد الديوانية 9 نقاط في المركز الثامن.
وفي مواجهة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تعادل الصناعات الكهربائية مع الميناء من دون اهداف، فيما تغلب أمانة بغداد على الكهرباء بهدف دون رد.
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