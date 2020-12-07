الديوانية يفرض التعادل على الطلبة في دوري الكرة الممتاز

وافتتح الاحمر الديواني تسجيل الاهداف في الدقيقة 18 عن طريق إيزاك باديلا، لكن الانيق عدل الكفة عن طريق اللاعب ذو الفقار عايد في الدقيقة 26.

التعادل منح الانيق نقطة وضعته في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما اصبح رصيد الديوانية 9 نقاط في المركز الثامن.



وفي مواجهة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تعادل الصناعات الكهربائية مع الميناء من دون اهداف، فيما تغلب أمانة بغداد على الكهرباء بهدف دون رد.