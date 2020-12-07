البابا فرنسيس يزور العراق في شهر مارس من العام المقبل

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق في مارس من العام المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "انه لمن دواعي سرورنا الاعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 الى 8 مارس من العام المقبل".

وأضافت، أن "زيارة البابا إلى العراق بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع

العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت الخارجية العراقية، أن "هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

وألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى بـ"استخبارات داعش" في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية

استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".وأضافت أن الإرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4

إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت مصادر في العراق، اليوم الإثنين، بنشوب حريق كبير في سوق النبي يونس بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت مصادر إن "السوق شهدت فجر اليوم حريقًا كبيرًا أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية والمخازن، واستمرت عملية الإطفاء لساعات".

وأضافت: "لم تكن هناك خسائر بشرية، لكن الخسائر المادية تقدر، وفقًا لأصحاب محال هناك، بمليارات الدنانير العراقية".