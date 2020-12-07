الإمارات تسجل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع حالات الإصابة المسجلة إلى 177 ألفًا و577 حالة.

ذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين - أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 594 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 579 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 159 ألفًا و711 حالة.

وسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1251 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 167 ألفًا و753 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يوم الأحد - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ

570 حالة، فضلًا عن تسجيل 736 حالة شفاء جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها

الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 154 ألفًا و185 متعافيًا، كما تم إجراء 137 ألفًا و203 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.



وتعد الإمارات في مقدمة الدول العربية على مستوى التعامل مع جائحة "كوفيد - 19" إذ تحتل المرتبة الأولى عربيًا و37 عالميًا وذلك بحسب تصنيف مركز هورايزن البحثي.

وأسهمت عدة عوامل في الوصول لهذه المكانة المتقدمة، تمثلت في التعاون وتضافر الجهود وتوفر الخطط الاستباقية لنهج إدارة الأزمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب توفر النظم المؤسسية الفعالة.