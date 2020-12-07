الصين تدعو إلى انتقال مستقر للعلاقات مع الولايات المتحدة في المرحلة القادمة

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الاثنين، إلى بذل جهود مشتركة مع الولايات المتحدة لضمان "انتقال مستقر" للعلاقات الصينية - الأمريكية، والسعي نحو استئناف الحوار، وإعادة الروابط إلى مسارها الصحيح، مع إعادة بناء الثقة المتبادلة في المرحلة القادمة للعلاقات الثنائية.

وقال وانج - في كلمة اليوم الاثنين خلال لقاء افتراضي عبر الفيديو مع وفد من مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي الصيني - "إن السبب الجوهري للوضع الحرج في العلاقات الصينية - الأمريكية منذ

إقامة العلاقات الدبلوماسية يرجع إلى تعامل البعض من الجانب الأمريكي مع تنمية الصين والعلاقات الصينية الأمريكية بعقلية اللعبة الصفرية، وإنه رغم ذلك، ظلت الصين تتمسك بالتنمية السلمية".وأضاف وانج أنه يجب على الصين والولايات المتحدة احترام التراث التاريخي والثقافي لبعضهما البعض، واحترام المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض، واحترم النظام والمسار الذي يختاره الشعبان.وتابع أنه فيما يتعلق بالاختلافات في المفاهيم، من الضروري السعي إلى توافق الآراء وتوسيعه من خلال التواصل النشط، مع ضرورة إدارة القضايا التي لا يمكن حلها في الوقت الحالي والتحكم فيها بطريقة بناءة لتجنب التصعيد الذي يؤثر على الوضع العام للعلاقات الصينية - الأمريكية.وأعرب عن أمله في أن يلعب مجلس الأعمال الأمريكي - الصيني الدور الواجب في المساهمة نحو إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وشدد وانج على ضرورة بذل جهود مشتركة وإزالة التشويش والعراقيل كافة، بهدف تشكيل الثقة المتبادلة من جديد، لافتا إلى أهمية تعزيز المعرفة الاستراتيجية، والتبادل والحوار، وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة، وتخفيف حدة التناقضات والخلافات، وحشد الرأي العام نحو الاتجاه الإيجابي بما يخدم العلاقات الثنائية.