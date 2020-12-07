إصابة جندي تركي بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية شمالي إدلب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 5 دقائق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جندي تركي أصيب بجروح، عقب استهداف مسلحين مجهولين قاعدة عسكرية بصاروخ موجه .

وأوضح المرصد أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في بلدة رام حمدان شمالي محافظة إدلب مما أدى إلى حدوث بعض الأضرار المادية في القاعدة التركية.

وكانت أعداد من القوات التركية قد انتشرت على الطريق الدولي “أم فور”، صباح اليوم الأحد، من جهة مدينة أريحا، حيث عمدت حيث عمد إلى تفجير عبوة ناسفة على الطريق، بعد ركنها من قِبل مجهولين.

وكان ضابط من القوات التركية قتل وأصيب 3 جنود أتراك في عملية تسلل نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية” قبل أربعة أيام على محور باصوفان وكفرخاشر ضمن ريف حلب الشمالي.

وأوضح المرصد أون وعقب عملية التسلل، جرت اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الأغلبية الكردية وبين فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا.

وبحسب المرصد، فقد ترافقت تلك الاشتباكات مع قصف مكثف نفذته القوات التركية على محاور القتال ومناطق أخرى في قرى مرعناز وبيلونة وبرج القاص وماسية الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمالي حلب، فيما ردت الأخيرة بقصف استهدف القاعدة التركية في كيمار بريف عفرين.