اخترعت حلولا بالذكاء الصناعي لقضايا اجتماعية.. مجلة تايم تختار هندية لتصبح أول من ينال لقب “طفل العام”

نالت طالبة أمريكية من أصول هندية في المرحلة الثانوية، ولأول مرة في تاريخ مجلة “تايم” لقب “طفل العام”، بسبب اختراعاتها، وحلولها لمعالجة العديد من القضايا الاجتماعية.

وحازت جيتانجالي راو، التي تبلغ من العمر 15 سنة، اللقب لاستخدامها الذكاء الاصطناعي، وإنشائها تطبيقات لمعالجة مياه الشرب الملوثة، والتنمر عبر الأنترنت، وإدمان المواد الأفيونية، وغيرها من المشكلات الاجتماعية.

وتم اختيار راو، الطالبة في السنة الثانية بمدرسة للمتفوقين في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، في ولاية كولورادو الأمريكية من بين أكثر من 5000 مرشح للقب مجلة “تايم”.

ومن جانبها، أكدت راو لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء، إنها لم تكن تتخيل الفوز بلقب “طفل العام”، وتشعر بالامتنان الشديد، ومتحمسة للغاية :”لأننا حقا نلقي نظرة على الجيل المقبل، وجيلنا، لأن المستقبل في أيدينا”، بحسب قولها.

وطرحت مجلة “تايم” لأول مرة، في عام 2020، لقب “طفل العام”، بعد 92 سنة من منحها لقبها المعروف “شخصية العام”، وذلك لرغبتها في تكريم “القادة الصاعدين من الجيل الأصغر في أمريكا”، وكانت البداية، في العام الماضي، عندما منحت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، البالغة من العمر 16 سنة، لقب “شخصية العام”.

ومن أحدث ابتكارات جيتانجالي راو تطبيقا، وامتدادا لمتصفح “غوغل كروم” يسمى “كيندلي”، الذي قالت عنه، في مقابلة مع الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، إنها صممته لاكتشاف التنمر الإلكتروني، المحتمل باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي، يُعلم المستخدم بلغة قد تكون مؤذية، أو ضارة.

وقالت راو: “أرغب دائما في رسم الابتسامة على وجه شخص ما، وبدأت في فعل ذلك باستخدام العلم، والتكنولوجيا، أستخدم خبرتي في العلوم، والتكنولوجيا لحل مشكلات العالم الحقيقي، وأستخدم العلم، والتكنولوجيا كمحفز للتغيير الاجتماعي”.

وتصدرت راو عناوين الأخبار، في عام 2017، عندما فازت في مسابقة وطنية للعلوم، وهي في عمر 12 سنة فقط، وفازت بمنحة قدرها 25000 دولار لتصميمها جهازا يكتشف مستويات الرصاص في مياه الشرب بطريقة أسرع، وأرخص مما كانت عليه في السابق، وأشارت إلى أن ما ألهمها للاختراع هو أزمة المياه في فلينت بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأكدت جيتانجالي راو، التي أصولها هندية، أن فوزها بلقب “طفل العام” تخطى تحديات إن كان من حق الفتيات الملونات أن يصبحن مبتكرات.