حلفاء مادورو يفوزون بالإنتخابات التشريعية في فينزويلا وسط مقاطعة المعارضة

استعاد التحالف بزعامة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، السيطرة على البرلمان في البلاد إثر فوزه في انتخابات تشريعية، أجريت، أمس الأحد.

وشهدت الانتخابات مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية، فكانت نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ما جر عليها انتقادات دولية.

وحصل التحالف، الداعم لمادورو على 67,7 في المائة من أصوات الناخبين، البالغ عددهم 5,2 مليونا، وفق ما أعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي، انديرا ألفونزو، اليوم الاثنين، إذ أوضحت أن قسما صغيرا من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18 بالمائة من الأصوات.

وكان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية، دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.