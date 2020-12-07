شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعتزم فرض إغلاق جزئي في العاصمة ومدن أخرى والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم الدنمارك الإعلان عن إغلاق جزئي في بعض مدنها، تشمل العاصمة كوبنهاجن، وذلك عقب ارتفاع حالات الاصابات بفيروس كورونا

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن القول في وقت متأخر من أمس الأحد في مقطع فيديو على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي " نحن نستهدف المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بصورة كبيرة".

ومن المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء عن تفاصيل الاغلاق اليوم.

ويأتي هذا القرار عقب ارتفاع قياسي في أعداد حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا.

وقالت فريدريكسن " استراتيجيتنا لم تتغير "، مضيفة " علينا أن نتحرك بسرعة لتجنب فرض إغلاق أكثر صرامة في مرحلة لاحقة".

وقد أفادت شبكة تي في 2 أن القيود الجديدة سوف تشمل إغلاق جميع المطاعم والحانات ودور السينما والمسارح في أجزاء كبيرة من البلاد.