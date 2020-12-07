من بينها 'غوغل'.. تحذير من تطبيقات تؤدي لاختراق هاتفك

ونشرت مجلة ”فوربس“ الأمريكية تقريراً جاء فيه أن مجموعة من التطبيقات العاملة على الهواتف الخاصة بنظام التشغيل ”أندرويد“، قد تعرض ملايين الأشخاص للاختراق من قبل قراصنة المعلومات، وقالت إنه ”إذا تم تثبيت هذه التطبيقات على هاتفك، فيمكنك اختراقها بسهولة“.وذكر التقرير أن الخطر يشمل آلاف التطبيقات ومنها تطبيقات من شركة ”غوغل“، وأن هذه التطبيقات تعرض المستخدمين لخطر سرقة بياناتهم، مثل كلمات السر، وبياناتهم المالية، والاطلاع على محتوى بريدهم الإلكتروني.

وبحسب تقرير ”فوربس“، فإنه يمكن للمخترقين زرع برمجيات خبيثة على الهواتف من خلال هذه التطبيقات، وقد تكون الطريقة عبارة عن صور، أو روابط نصية، أو مرفقات في البريد الإلكتروني



وقال أفيران هازوم، الباحث في مجال الأمن الإلكتروني، إن خطر هذه التطبيقات جدي ويمكن استغلاله بسهولة، رغم عدم حدوث ذلك حتى الآن، وإن المستخدمين عليهم أن يقلقوا من أن بياناتهم داخل هذه التطبيقات معرضة للاختراق، أو تلك التي يمكن للتطبيقات الحصول عليها.

وأفاد التقرير بأن الثغرة الأمنية المذكورة تحمل اسم ”CVE-2020-8913″، وتصنف بأنها ”شديدة الخطورة“، وأن استخدام كود في تطبيق من هذه التطبيقات، كفيل بأن يعرض جميع الرسائل لخطر السرقة.

من جهتها، قالت شركة ”شيك بوينت“ للأمن المعلوماتي إن هناك تطبيقات شهيرة مثل فايبر، ويانغ برو، وموفيت، ومايكروسوفت إيدج، ضمن التطبيقات التي تم اختبارها، وتبين أنها معرضة للاختراق.