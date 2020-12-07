صور.. تزايد الإقبال على لجان إعادة انتخابات مجلس النواب في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرى مركزي قليوب والقناطر، إقبالًا متزايًدا في انتخابات الإعادة لمجلس النواب والتي تجري بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، على المقعد الثالث للدائرة بعد حسم مقعدين خلال الجولة الأولى، ليُعد هو المقعد الوحيد الذي تجري فيه الإعادة بالقليوبية.

شهدت قرى المرشحين عزت كريم مستقل، ودرويش مرعي، حزب مستقبل وطن، توافد الناخبين وإقبالًا كبيرًا لدعم مرشحيهم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 آلاف و729 ناخبًا وناخبة يدلون بأصواتهم في 94 مقرًا انتخابيًا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.