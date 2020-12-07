بالصور.. انطلاق ندوة "قصة كتابين" بحضور أبوالغيط والخشت بجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلقت منذ قليل، بقاعة الاجتماعات الكبرى في جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، لمناقشة كتابيه "شهادتي" و "شاهد على الحرب والسلام"، وفتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.

وبدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم ألقى الدكتور عثمان الخشت كلمة رحب خلالها بأبو الغيط.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن أبو الغيط محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، إذا أردنا أن نربي جيل جديد من قادة المستقبل، مضيفًا: "أي تغيير في عقول الأجيال الجديدة لابد أن يتطلب وعيًا تاريخًيا وبدون التاريخ لن يكون لنا حاضر أو مستقبل"، مؤكدا أن لنا كتب تأريخ ولكن لم نجد من يقرأ التاريخ بوعي.

وتابع: "من خلال هذا الوعي ندرك أهمية مشوار أحمد أبو الغيط، الذي تحمل المسؤولية في مرحلة فارقة، وعايش مرحلة الحروب التي خاضتها مصر ولكن الدبلوماسية المصرية، نجحت في أن تكسب المعركة، واليوم أقول أن مصر التي أوقفت زحف التتار، لها فضل على العالم كله، لأنهم كانوا يحتاجوا المنطقة كلها، واليوم الوضع أخطر لأن عدونا عدو خفي، ورغم محاولات التتار الجدد في تفتيت المنطقة حديثا، فإن مصر تسير قدمًا نحو غمار الدول المتقدمة.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وتفعيل مبادئ وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، وفتح حوار مع الطلاب وتعريفهم بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر للاقتداء بها، ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية في مستقبل الدولة الوطنية.

كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش طلاب جامعة القاهرة، في عدد من الأحداث التي ذكرها في

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة حتى يصل الطلاب إلى قيم المعايشة والتنوير وخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويري للوعي الحقيقي، على نحو يجعل مباديء الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.