وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره السوري في طهران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ): انطلقت الیوم الاثنین مباحثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد في العاصمة الإيرانية طهران. وكان المقداد وصل إلى طهران مساء أمس في زيارة رسمية. ويلتقي المقداد خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وكان المقداد قد تولى منصبه الشهر الماضي بعد رحيل الوزير السابق وليد المعلم.

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