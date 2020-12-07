العراق: مهتمون بإنهاء الصراع في سوريا وحسم ملف النازحين

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):
عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، عن اهتمام الحكومة العراقية بإنهاء الصراع الدائر في سوريا، وحسم ملف النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم.
وقال الوزير العراقي خلال لقائه مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا جويل رايبون، على هامش أعمال منتدى حوار المنامة المنعقد في مملكة البحرين، إن استمرار القتال والمعارك في سورية يؤثر سلبا في الوضع الأمني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الأخرى تتطلب إنهاء الأزمة السورية.
وتناول الجانبان في اللقاء سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتقدير لجميع الجهود السلمية الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري، ودور اللاعبين الإقليميين والدوليين في حل الأزمة السورية.
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