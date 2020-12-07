أفغانستان تسجل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في أفغانستان، اليوم الإثنين، تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه تم أيضًا تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 202 شخص من الفيروس.

وتظهر البيانات الرسمية أن إجمالي عدد الحالات منذ بداية تفشي الوباء قد بلغ 48 ألفًا و133 حالة بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1902 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 37

ألفًا و984 حالة ولا تزال هناك 7737 حالة إصابة نشطة في البلاد.

وأعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "قندهار" الأفغاني، جمال باركزاي، اليوم الإثنين، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المقر الرئيسي للشرطة في منطقة "دامان".

قال باركزاي - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم

حتى الآن.

وصرح مستشار الأمن القومي الأفغاني، حمد الله مهيب، بأن إتمام عملية السلام مع حركة طالبان سيُتيح للحكومة الأفغانية إمكان التركيز على محاربة تنظيم داعش.

أوضح مهيب أن "أحد الأسباب التي تجعلنا نُركّز على عملية السلام هذه مع طالبان، هو أن قوّاتنا الأمنية سيكون بإمكانها توجيه قدراتها ضد مجموعات إرهابية مثل داعش"، وفقًا لقناة العربية.

و قال مستشار الأمن القومي الأفغاني:" الانسحاب الأمريكي سيؤدي إلى الضغط على قدراتنا.. نحن ما زلنا نعتمد على القوة الجوية الأمريكية".

وبدأت الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام في سبتمبر في قطر. وأتت هذه المفاوضات الأفغانية المباشرة والأولى من نوعها، في أعقاب اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في فبراير الماضي.