اليابان وأمريكا تجريان مناورات عسكرية مشتركة جنوبي اليابان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الإثنين، أن طوكيو وواشنطن تجريان مناورات عسكرية مشتركة جنوب غرب اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي وجها الدعوة لوسائل الإعلام اليوم لمشاهدة مناورة مشتركة واسعة النطاق في جنوب غرب اليابان كانت قد بدأت 2 ديسمبر الجاري بالتزامن مع بدء تدريبات أخرى شمال غرب طوكيو.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن المناورتين تركزان على سيناريوهات تتخذ فيها اليابان والولايات المتحدة إجراءات مضادة ضد الهجمات التي يشنها الخصوم على الجزر

النائية.ومن المقرر أن تضم المناورات ما يقرب من 4 آلاف من أعضاء قوات الدفاع الذاتي البرية وحوالى ألف جندي أمريكي بما في ذلك أعضاء الوحدات النائية والذين سينضمون إلى التدريبات عبر الإنترنت، أما في 18 ديسمبر الجاري سيتم نشر قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وفيلق مشاة البحرية الأمريكية طائرات هليكوبتر من طرازCH-47 و MV-22.

وأفادت صحيفة سانكي اليابانية، يوم الأحد، بأن أول مناورات عسكرية بين اليابان وفرنسا وأمريكا في مايو

المقبل.

و أشارت الصحيفة دون أن تحدد مصادرها، إلى أن المناورات التي ستجري على واحدة من الجزر اليابانية النائية غير المأهولة، ستركز على تقديم المساعدات خلال الكوارث الطبيعية إلا أن أجزاء منها ستغطي أنشطة الدفاع ضد أي هجوم، وفقا لقناة الغد.

و أضافت، أن الجيش الصيني يكثف نشاطه في المنطقة.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الدفاع اليابانية للرد على طلب رويترز تأكيد الخبر.

وذكرت الصحيفة أن المناورات المشتركة تهدف لمجابهة الصين التي تقول إن لها الحق في السيادة على جزر تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي.

وقال بيير فاندييه رئيس أركان البحرية الفرنسية لصحيفة سانكي في مقابلة منفصلة: “نسعى لتأكيد وجودنا في المنطقة ونبعث برسالة عن التعاون الفرنسي الياباني”.